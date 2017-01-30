إندونيسيا.. عشرات الآلاف يتظاهرون في «جاكرتا» للمطالبة بحاكم مسلم

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ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”: إن عشرات الآلاف من الإندونيسيين تجمعوا في أحد مساجد العاصمة جاكرتا أمس السبت، لحث الناس على التصويت لصالح حاكم مسلم للعاصمة، حيث تستعد البلاد لإجراء الانتخابات الإقليمية خلال أيام.

وأضافت الوكالة أن الحشود ملأت مسجد الاستقلال في قلب جاكرتا والشوارع المحيطة، وخطب العلماء في الحضور مطالبين إياهم بحماية الإسلام والتصويت لمرشحين مسلمين.

وأوضحت أن الشرطة رفضت إعطاء ترخيص للمتظاهرين بالتظاهر في شوارع المدينة، وقدرت أعداد الذين تدفقوا على المسجد بنحو 70 ألفا خلال فترة الصباح.

وذكرت أن المظاهرات ضد حاكم جاكرتا المسيحي جذبت مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة في نوفمبر وديسمبر الماضيين وهزت حكومة الرئيس الإندونيسي “جوكو ويدودو”.

وأشارت الوكالة إلى أن حاكم جاكرتا المسيحي “باسوكي تجاهاجا بورناما” تجري محاكمته بتهمة ازدراء الإسلام لكنه مازال يقود السباق الانتخابي في انتخابات حاكم جاكرتا التي تجري الأربعاء القادم، وأبرز منافسيه مسلمين ومن بينهما نجل “سوسيلو بامبانج” أحد رؤساء إندونيسيا السابقين.