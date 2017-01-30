«التعليم» تدشن حملة التبرع بالدم للمرابطين في الحد الجنوبي

تواصل – بدر العبدالرحمن:

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حملة للتبرع بالدم لجنود الوطن المرابطين على الحد الجنوبي تستمر لمدة يومين، بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقال مبارك العصيمي متحدث التعليم عبر حسابه على تويتر: “تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، تنظم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة حملة للتبرع بالدم دعما لجنود الوطن في الحد الجنوبي”.

وأضاف العصيمي أن الحملة ستتم على مدار يومي الأحد والاثنين 15 و16 من جمادى الأولى 1438هـ، تقديرا لتضحيات جنود الوطن البواسل.