في مزاد علني.. «الرويلي» يفوز بألف رأس «إبل وغنم» ويعيدها لورثة صديقه بـ«طريف» (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

ضرب رجل الأعمال بمحافظة طريف، التابعة للحدود الشمالية، محمد شاهي الرويلي أروع أمثلة الوفاء والصداقة؛ وذلك بعد أن قام بشراء حلال فراس الرويلي بالمزاد الذي أُقيم عصر أمس الجمعة، عن طريق المحكمة العامة بطريف وقام بإعادته للورثة بعد انتهاء المزاد.

وفي التفاصيل التي تمَّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت موجة من الإعجاب: أنه كان من المقرَّر إقامة مزاد علني على أملاك ورثة فراس عايض صبيح الرويلي، والمكونة من 58 رأس إبل وضح و1000 رأس غنم.

وفوجئ الحضور بمزايدة قوية من رجل الأعمال محمد شاهي، والذي تمكن من شراء الحلال، وحين الانتهاء من المزايدة أعلن إعادته للورثة وسط نظرات من الذهول والإعجاب من جميع الحضور.