«دعوي العرضيات» ينظِّم مجموعة من الدروس الهادفة ويُكَرِّم الدعاة (صور)

تواصل – سلطان السهيمي:

نظَّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العرضية الجنوبية، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات ضمن البرامج الدعوية لهذا العام 1438 هـ، العديد من المحاضرات، والدروس، والخطب، والكلمات التوجيهية.

جاء ذلك بمشاركة نخبة من الدعاة المتميزين على مستوى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم: الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العضياني، والشيخ حمد بن إبراهيم الحريقي، والشيخ الدكتور فيصل بن عبدالله العمري، والشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي.

وأوضح مدير المكتب الدكتور عبدالله بن أحمد بن غيثان القرني لـ”تواصل”: أنه تمَّ تنفيذ ست محاضرات تربوية، وثلاثة دروس علمية، وست كلمات توجيهية، وثلاثة خطب جمعة؛ استفاد منها سكان العرضية الجنوبية، وكان من أهم موضوعاتها: العقيدة الإسلامية، والأخلاق النبوية، والتربية، والوصايا، وبعض المحاضرات عن الأمن مسؤولية الجميع.

وأضاف الدكتور القرني: أن بعض المحاضرات تناولت موضوع: “لماذا يستهدفون المملكة؟ وغيرها من الموضوعات الدعوية الهادفة.