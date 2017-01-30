«جاك».. جهاز صغير يُحوِّل جميع السماعات لتقنية لاسلكية

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة كيك ستارتر للتمويل الجماعي الأمريكية، عن مُحَوِّل صغير أطلقت عليه “جاك” Jack، يُمكنه تحويل سماعات الأذن والرأس التقليدية إلى سماعة لاسلكية عن طريق الاتصال بالبلوتوث، ويعمل لاسلكياً حتى 12 ساعة متواصلة، ويتميَّز بتوافقه التام مع الميكروفون الداخلي الخاص بالسماعات العادية التي تستخدمها، وأزرار التحكم بالصوت.

ويُستعمل عبر توصيل السماعات مع المُحوِّل؛ ومن ثَمَّ عمل اقتران بواسطة البلوتوث مع هاتفك الذكي، أو أي جهاز آخر، والاستمتاع بتجربة صوت عالية الجودة لاسلكيّاً، بدلاً من الاعتماد على السماعات اللاسلكية باهظة الثمن.

ويتوفَّر “جاك” حالياً كمشروع عبر منصة “كيك ستارتر”، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخ منه مقابل 25 دولاراً أمريكيّاً، أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفِّرة داخل المشروع، مع العلم أن المشروع استطاع أن يجمع تمويلاً بقيمة نصف مليون دولار أمريكي حتى الآن، في حين ستستمر حملة التمويل لغاية 25 فبراير الجاري على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في يونيو المُقبل.