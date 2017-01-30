 دراسة حديثة: نوم الظهيرة يُحسِّن قُدرات الطفل اللُّغوية | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة حديثة: نوم الظهيرة يُحسِّن قُدرات الطفل اللُّغوية

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دراسة حديثة: نوم الظهيرة يُحسِّن قُدرات الطفل اللُّغوية

تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة أجرتها جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية: إن الأطفال الذين ينامون وقت الظهيرة بانتظام تتطوَّر قدراتهم اللُّغوية بشكل أفضل من نظرائهم الذين لا يتمكَّنون من نوم الظهيرة.

ونبَّهت الدراسة إلى أن عدم حصول الطفل الدارج على كفايته من النوم يؤثِّر على قدرات الذاكرة والتعلُّم، ويستفيد الطفل مما يُعرف بموجة النوم البطيئة، حيثُ يُعتقد أن مرحلة النوم هذه تُفيد الذاكرة اللُّغوية.

وتعمل ذاكرة الطفل أثناء موجة النوم البطيئة خلال القيلولة على إعادة تشغيل ما تمَّ  تعلُّمه؛ ممَّا يساعده على تثبيت المعلومات التي جمعها خلال الساعات الـ 5 التي سبقت النوم، وتُشكِّل اللُّغة محور التعلُّم في مرحلة ما قبل المدرسة.

ويحصل الطفل الرضيع في العادة على القيلولة عدة مرات في اليوم، لكن عندما ينتقل لمرحلة ما قبل المدرسة “عُمر 3 سنوات” يقِل العدد لقيلولة واحدة خلال النهار، وفي بعض الأحيان لا يحصل عليها؛ الأمر الذي جعل نتائج الدراسة تحثُّ على أهمية نوم الطفل الدارج فترة الظهيرة لأهميتها في تحسين قدراته اللُّغوية.

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