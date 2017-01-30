«دُمية نمر» تُثير الذُّعر داخل حديقة عامة بـ«الصين»

تواصل – وكالات:

أثارت «دمية» نمر الذعر في قلوب حشد من الناس بحديقة في شرق الصين، مما اضطر البعض لطلب مساعدة قوات الأمن لإطلاق النار على الحيوان، الذي تبين في النهاية إنه مجرد دمية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، أرسلت شرطة مدينة هوتشو بمقاطعة تشيغ يانغ، عناصر أمنية إلى الحديقة بعد تلقيها بلاغاً بوجود نمر ضخم على أحد المقاعد، واكتشفت العناصر الأمنية الخاصة أن النمر المزعوم هو مجرد دمية ضخمة.

وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان واقعة مشابهة حدثت في مدينة ساوث هامبتون الإنجليزية في عام 2011 حينما تسبب نمر دمية في بث الذعر وإغلاق ملعب جولف وتحليق مروحية للشرطة، وذلك في أعقاب هجومين اثنين لنمور ضخمة على أناس بحديقتي حيوان صينيتين لذا يتصرف سكان البلد الآسيوي بنوع من الحساسية تجاه هذه الحيوانات.