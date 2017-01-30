توقعات بسحب ركامية وأمطار على بعض المناطق حتى الاثنين

تواصل – الرياض:

توقَّع خبراء الطقس أن تتأثر مناطق من الجزيرة العربية والخليج العربي، خلال اليومين المقبلين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجواء المملكة، تبلغ ذروة تأثيرها يوم الاثنين المقبل.

وتترافق الحالة الجوية بظهور السُّحُب على ارتفاعات مُختلفة، إضافة لتشكُّل السحب الركامية على كل من: المناطق الشرقية، والوسطى، والغربية من المملكة، بحيث تتهيأ الفُرصة لهُطول الأمطار التي قد تكون غزيرة على فترات في بعض الأماكن، وفقاً لـ”طقس العرب”.

وتسبَّب اندفاع كُتلة هوائية باردة قادمة من الشمال عبر بلاد الشام والتقاؤها مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية رطبة ودافئة، بتشكُّل حالة من عدم الاستقرار الجوي التي يرافقها نشوء السُّحُب الركامية، خاصة ليلة الأحد ويوم الاثنين، وتتهيأ الفرصة لهطول الأمطار متفاوتة الشدة، قد يصحبها الرعد في بعض المناطق.