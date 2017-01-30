بعد هزائمه المتتالية.. زعيم المتمردين الحوثيين يهدد بحرق دبابات التحالف بـ«ولاعة»! (فيديو)

تواصل – وكالات:

هدد زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي بحرق دبابات التحالف العربي بولاعة، وذلك خلال خطاب له أمس الجمعة، موجهاً حديثه لأتباعه من الانقلابيين.

وأخرج عبدالملك الحوثي الولاعة أمام الكاميرا قائلاً: “الشعب اليمني سيحرق دبابات التحالف بالولاعات”، حيث لاقى هذا المشهد سلسلة ردود ساخرة في منصات التواصل، بحسب المشهد اليمني.

ووصف الكثيرون زعيم الحوثيين بـ”المجنون” خاصة في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في جبهة الساحل الغربي، والتي توجت بإعلان تحرير مدينة وميناء المخا قبل أيام.