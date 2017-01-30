«لجنة تسمية شوارع مكة» تدرس طلبات المواطنين

تواصل – سعود الخالد:

درست لجنة التسمية والترقيم في مكة المكرمة، برئاسة أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، كافة طلبات المواطنين بشأن تسمية الشوارع والأحياء، وحدود الأحياء الجديدة ومواكبتها، مع الأخذ في الاعتبار المشاريع التطويرية والتوسُّع العمراني.

واطَّلعت اللجنة على آخر المستجدات المتعلِّقة بالموضوع، حيث ضمَّ الاجتماع الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان، وأعضاء اللجنة: “الدكتور عبدالله المعطاني، الدكتور معراج مرزا، الدكتور عدنان الحارثي، الأستاذ محمد الوذيناني، والمهندس أسامة مصطفى مهندس سكرتير اللجنة”.