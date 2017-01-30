 «الشؤون القروية»: إكمال مشروع تسهيل الحصول على الخدمات البلدية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشؤون القروية»: إكمال مشروع تسهيل الحصول على الخدمات البلدية

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«الشؤون القروية»: إكمال مشروع تسهيل الحصول على الخدمات البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقروية

تواصل ـ سعود الخالد:

أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إعداد الدراسة لمشروع تصنيف الأنشطة المهنية الهادف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها وتنفيذ الربط الالكتروني لإعداد نظام متكامل لتصنيف الأنشطة المهنية وقاعدة بيانات متكاملة تُسهّل إجراءات التراخيص والمرونة في تحديد الأنشطة، مع زيادة إمكانيات المتابعة والتقييم لأعمال الأنشطة مع الجهات ذات العلاقة.

وعدّ مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي، المشروع لبنة أساسية لتسهيل الحصول على الخدمات البلدية الكترونيا بسهولة ويسر، وبمستوى عال من الجودة، إضافةً إلى توفير بيانات وإحصاءات لازمة لصانعي القرار والسياسات، والمختصين والدارسين والباحثين في مختلف المجالات.

وبيّن المحمدي، أنه سيكون للمشروع دور أساسي في عمليات التخطيط ورسم السياسات والدراسات ومراقبة أوضاع الأنشطة المهنية بمختلف جوانبها الإجتماعية منها والاقتصادية، منبّهاً إلى ان ما يشهده العالمجعل من الضروري الانتقال من الإدارة اليدوية إلى إدارة أكثر تطوّرا، لمواكبة التطور الحضاري والعملي، وبالتالي معالجة كافة البيانات لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني والمقارنات الدولية التي تُظهر أهمية التصنيفات المختلفة كإحدى مراحل إدارة البيانات.

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