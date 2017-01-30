جدة.. السيطرة على حريق في طائرة عراقية بمطار الملك عبدالعزيز

تواصل ـ نايف الحربي:

سيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتشغيلية بالمطار، اليوم السبت، على حريق محدود اشتعل في أحد إطارات طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية ـ طراز B – 777/3 ـ قادمة إلى جدة على الرحلة رقم 2405.

وتعود أسباب الحادثة إلى ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة عند الساعة ١٢ ظهراً، وأثناء وقوف الطائرة في الموقف المخصَّص لها، حيث أبلغ قائد الطائرة عن تصاعد الدخان من إحدى عجلات الطائرة، وتمَّت مباشرة الحالة والسيطرة على الحريق المحدود من فرق الإطفاء والإنقاذ فور توقفها على جسر الإركاب المتحرك في مجمع صالات الحج والعمرة.

وتمكَّنت الفرق المتخصصة من إخلاء 356 راكباً في زمن قياسي دون إصابات ولله الحمد، وتمَّ توجيههم إلى صالة الوصول لإنهاء إجراءات وصولهم بحمد الله وسلامته، فيما أكَّدت إدارة المطار أنها تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمسافرين، مع حرصها على توفير كل إجراءات الأمن والسلامة.