محكمة أمريكية تُلزم السُلطات بإعادة 3 ملايين دولار لمخالفي السرعة

تواصل – وكالات:

ألزمت محكمة، في ولاية أوهايو الأمريكية، السلطات في مدينة نيو ميامي، بإعادة نحو 3 ملايين دولار كانت جمعتها على شكل مخالفات سرعة من السائقين، بعد أن تأكَّد للمحكمة أن الرادارات وكاميرات المراقبة الثابتة غير قانونية، فيما أعلنت السلطات المحلية أنها ستعمل على الاستئناف ضد الحكم.

وقال قاضي المحكمة مايكل أويستر: “وجود الكاميرات الثابتة أمر غير قانوني وينافي الدستور منذ 2014.. أصبحت الكاميرات من الماضي، ويتوجب على سلطات المدينة إعادة 3 ملايين دولار عن المخالفات التي حصدتها الكاميرات على مدى العامين الماضيين، بحسب موقع “ويجلا الإلكتروني”.

وأوضح “أويستر”، خلال إصدار الحكم الأربعاء الماضي، أن المال الذي حصلت عليه السلطات في المدينة غير عادل، وعليها أن تعيد قيمة المخالفات لحوالي 45 ألف سائق تمَّت مخالفتهم على مدى 15 شهراً.

وكانت الكاميرات وضعت على الطريق السريع “يو إس 127” الذي يعبر المدينة، وتقول الشرطة: إن الغاية من الكاميرات ليس جمع المال، إنما التأكُّد من سلامة مستخدمي الطريق.

ويتعيَّن على ضباط الشرطة في نيو ميامي استخدام الكاميرات المحمولة باليد؛ للامتثال للقوانين في البلاد التي توجب وجود الضابط عند استخدام الكاميرا.