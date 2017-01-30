تفاصيل «رخصة المُعلِّم» المُزمع إصدارها قريباً

تواصل – الرياض:
قالت مصادر مطلعة: إنَّ مدَّة رخصة المعلِّمين والمعلِّمات التي سيتمُّ إصدارها تدريجياً ستكون 5 سنوات، على أن يتمَّ تجديدها بعد اختبارات مقنَّنة؛ بناءً على معايير خاصَّة للانخراط في مهنة التعليم، وشروط للمعلِّمين الموجودين على رأس العمل وضعتها هيئة تقويم التعليم.
وأكَّدت المصادر: أنَّ الرخصتين رقم 3 و4 لمهنة “معلم رائد”، و”معلم خبير” سيكون لهما اشتراطات خاصَّة؛ أي أنه لن يتمَّ منح أي معلم الرخصة رقم 3 إلَّا بعد اجتياز بعض المعايير التي يجب أن تتوفر فيه، وبالنسبة للرخصة رقم 4 – وهي للمعلِّم الخبير – فسيتمُّ الحصول عليها بعد انطباق المعايير كاملة، واجتياز الاختبارات الشموليَّة التي تجعله مستحقاً للقب “المعلم الخبير”.
من جهة أخرى أكَّدت المصادر أنَّ: هناك دراسة لتغيير اختبار كفايات المعمول به حالياً؛ بهدف التشدُّد في المعايير من خلال تقسيم الاختبار إلى جزأين: عملي ونظري؛ بهدف الارتقاء بأداء المعلِّمين والمعلِّمات باعتبارهم النواة الأساسيَّة لتطوير التعليم، بحسب “المدينة”.
شي جميل اهم شي ليكون هدفها مادي مثل (قياس)
وماهي المميزات للمعلمين عشان تسووو هذا كله
الغاية تعجيز المعلم 😑