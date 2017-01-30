تفاصيل «رخصة المُعلِّم» المُزمع إصدارها قريباً

تواصل – الرياض:

قالت مصادر مطلعة: إنَّ مدَّة رخصة المعلِّمين والمعلِّمات التي سيتمُّ إصدارها تدريجياً ستكون 5 سنوات، على أن يتمَّ تجديدها بعد اختبارات مقنَّنة؛ بناءً على معايير خاصَّة للانخراط في مهنة التعليم، وشروط للمعلِّمين الموجودين على رأس العمل وضعتها هيئة تقويم التعليم.

وأكَّدت المصادر: أنَّ الرخصتين رقم 3 و4 لمهنة “معلم رائد”، و”معلم خبير” سيكون لهما اشتراطات خاصَّة؛ أي أنه لن يتمَّ منح أي معلم الرخصة رقم 3 إلَّا بعد اجتياز بعض المعايير التي يجب أن تتوفر فيه، وبالنسبة للرخصة رقم 4 – وهي للمعلِّم الخبير – فسيتمُّ الحصول عليها بعد انطباق المعايير كاملة، واجتياز الاختبارات الشموليَّة التي تجعله مستحقاً للقب “المعلم الخبير”.

من جهة أخرى أكَّدت المصادر أنَّ: هناك دراسة لتغيير اختبار كفايات المعمول به حالياً؛ بهدف التشدُّد في المعايير من خلال تقسيم الاختبار إلى جزأين: عملي ونظري؛ بهدف الارتقاء بأداء المعلِّمين والمعلِّمات باعتبارهم النواة الأساسيَّة لتطوير التعليم، بحسب “المدينة”.