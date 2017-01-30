احذر.. «آبل» تحتفظ بسجلات المستخدمين المحذوفة

تواصل – وكالات:

اكتشفت شركة الأدلة الجنائية الرقمية الروسية “إلكم سوفت” Elcomsoft، أن الخدمات السحابية آي كلاود iCloud، التابعة لشركة “آبل”، تحتفظ بسجلات تصفح الإنترنت المحذوفة الخاصة بالمستخدمين حتى التي تجاوزت مُدَّة حذفها عام.

وأوضحت “إلكم سوفت”: أنها كانت قادرة على سحب سجلات التصفح التابعة لمتصفح سفاري من حسابات المستخدمين على آي كلاود، بما في ذلك تواريخ وأوقات زيارة الموقع ومتى تم حذف سجل التصفح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إلكم سوفت” فلاديمير كاتالوف، في تدوينة الخميس: “في الحقيقة كنا قادرين على الوصول للسجلات التي يعود تاريخها إلى أكثر من سنة”.

ويمكن للمستخدمين ضبط حسابهم على خدمة آي كلاود؛ لكي يجري تخزين سجلات التصفح بحيث تكون متاحة لجميع أجهزة المستخدم المتصلة بالحساب، ووجدت الشركة أن “آي كلاود” لا يقوم بمحو سجلات التصفح التي قام المستخدم بحذفها بشكل فعلي، بل يعمد للحفاظ عليها بشكل غير مرئي للمستخدم.

واكتشفت الشركة هذا الأمر من خلال منتجها المسمى Phone Breaker، وهي أداة تم تصميمها لتبسيط عملية استخراج الملفات من حسابات آي كلاود، حيث قال فلاديمير: إن الحفاظ على نسخة من سجلات تصفح المستخدم يعتبر أمراً لا يقدَّر بثمن بالنسبة للمراقبة والتحقيقات.

وليس من الواضح فيما إذا كانت شركة “آبل” تعلم أن خدمة آي كلاود تقوم بتخزين سجلات التصفح المحذوفة، إلا أنه وفقاً لشركة الحماية فإن “آبل” تعمل على تطهير آي كلاود من سجلات التصفح الأقدم بعد نشر شركة الحماية لتدوينتها التي تحدثت حول الموضوع.

وأشارت إلكم سوفت إلى أنه: “بالنسبة لما نعرفه فإنه بإمكان شركة آبل أن تقوم بمجرد نقل تلك السجلات إلى خوادم أخرى؛ مما يعني أنه لا يمكن الوصول إلى تلك السجلات المحذوفة من الخارج، ويمكن في الوقت الحالي استخراج السجلات القديمة التي لم يمضِ سوى أسبوعين فقط على حذفها”.

وتمكَّنت شركة إلكم سوفت سابقاً من اكتشاف قيام آبل بحفظ سجلات الاتصال الخاصة بالمستخدمين ضمن آي كلاود، من دون أن تقدم أي وسيلة واضحة لإيقاف المزامنة، أو تشغيلها، وردَّت آبل: بأن وظيفة مزامنة الاتصال خاصتها مصممة من أجل راحة المستخدمين، بحيث تسمح للعملاء بإعادة المكالمات الهاتفية من أي جهاز.