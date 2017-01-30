شاهد عيان يروي لـ«تواصل» تفاصيل فيديو التحرش الجماعي بحي السويدي في الرياض

تواصل – سامي الثبيتي:

روى شاهد عيان وناشر فيديو واقعة التحرش الجماعي، تفاصيل المقطع المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ على نطاق واسع في الساعات الماضية.

وقال موثق الفيديو لـ‘‘تواصل‘‘: ‘‘في الساعة ١٢ بعد منتصف ليل أمس، بحي السويدي في الرياض بالساحة البلدية، بجوار مصلى العيد بشارع الفريان، كانت هناك حادثة التحرش، بين فتاتين ومجموعة من الشباب‘‘.

وتابع، ‏رأيت فتاتين، إحداهما كاشفة وجهها، والأخرى ترتدي نقابا واسعا يتحدثان مع الشباب، فما كان من هؤلاء الموجودين إلا التجمع حولهن وإحاطتهن من كل جانب.

وأضاف، بعضهم اقترب أكثر وتحرش بهن، فما كان من الفتاتين إلا الهروب والصراخ باتجاه الشارع العام الموازي للساحة البلدية، وركبوا أثناء ذلك مع شاب مجهول يسير على الطريق، بعد أن فتح لهن باب السيارة خوفًا من حشود الشباب.

‏حدث ذلك وسط استنكار واعتراض من البعض، ومطالبات بتكثيف حضور ومتابعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمثل هذه المتنزهات والمجمعات الخاصة بالعوائل.