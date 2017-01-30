 «صحة الجوف» توضح حقيقة غياب الطاقم الطبي بمستشفى طبرجل | صحيفة تواصل الالكترونية

«صحة الجوف» توضح حقيقة غياب الطاقم الطبي بمستشفى طبرجل

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«صحة الجوف» توضح حقيقة غياب الطاقم الطبي بمستشفى طبرجل

تواصل ـ الجوف:
أوضحت المديرية العامة لصحة الجوف، أن مقطع الفيديو الذي يُظهر غياب الطاقم الطبي والموظفين في الصيدلية ومكتب المدير المناوب بمستشفى محافظة طبرجل العام، وتم تداوله على مواقعع التواصل الاجتماعي، أمس (الجمعة)، غير مطابق للواقع.

وأوضح المتحدث باسم صحة الجوف فهد الكريع، أن المقطع الأول التُقط في الصيدلية عند الساعة 7:40ص، فيما كان موظف الصيدلية متوجهاً إلى مستودع الصيدلية لتعويض نقص أدوية مصروفة في صيدلية الإسعاف خلال المناوبة السابقة التي انتهت الساعة 7:30ص، مشيراً إلى أن زمن تزويد الصيدلية الإسعافية بالأدوية الناقصة، يستغرق مدة لا تتجاوز 15-20 دقيقة.

وعلل غياب المدير المناوب عن مكتبه في نفس توقيت تصوير المقطع، بأنه يقوم بجولة على الأقسام فور بداية مناوبته في الساعة 7:30ص، للتأكد من عدم وجود نواقص، مبيناً أن مرافق المستشفى مزودة بكاميرات مراقبة، ويمكن تأكيد كل المعلومات عن طريقها، ومشدداً على احتفاظ صحة الجوف بحقها القانوني تجاه مصور المقطع؛ لأنه لم يتبع الطريق النظامي والرسمي في حال ملاحظته.

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