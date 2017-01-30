مختصون يطالبون بتشجيع بناء المنازل الخشبية بدلا من الخرسانية

تواصل ـ خالد العبدالله:

طالب مختصون بتشجيع شركات التطوير العقاري، على خوض تجربة البناء بالأخشاب لقلة تكلفتها وسرعة انجازها، وأشاروا إلى مناسبتها للأجواء الرطبة بالمملكة.

وقال عضو الجمعية السعودية للإقتصاد عبدالله المغلوث، ‘‘إن طقس المملكة والخليج، شديد الرطوبة، لكن توفير العزل الجيد بالمساكن الخشبية يحل هذه المشكلة‘‘.

وأوضح المغلوث، خلال حديثه في برنامج ياهلا بفضائية “خليجية”، أن كلفة البناء بالأخشاب تختلف باختلاف الجودة والمواصفات والتصميم، مضيفا، كفكرة أعتقد أنها مفيدة، ودعا إلى فتح الفرص وتشجيع شركات التطوير العقاري على خوض التجربة.

من جانبه قال الخبير العقاري صالح العجلان، ‘‘إن البناء بالخرسانة أفضل بالنسبة للمواطن من حيث التكلفة‘‘ موضحا أن سعر المتر في الأخشاب يبلغ 1500 ريال.

وأضاف: بإمكانك أن تبني نفس الشيء بالخرسانة بألف ريال، فكرة البناء بالأخشاب لازالت مكلفة بشكل يجعلها قريبة من كلفة البناء بالخرسانة.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في مواد البناء بل في الأرض، والبناء بالأخشاب فكرة جيدة لكنها لا تتناسب مع ثقافة مجتمعنا.