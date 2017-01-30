الرياض.. الصلاة على 31 جنازة بعد الجمعة بجامع الراجحي (صورة)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

في ظاهرة لاتحدث إلا نادرا، استقبل جامع الراجحي بالرياض اليوم الجمعة 31 جنازة، للصلاة عليها، حيث شهد الجامع حشودا كبيرة أتت للصلاة على الجنائز، امتلأت بهم الساحات، مما اضطر الكثير من المصلين إلى الصلاة بالأرصفة والمساحات الجانبية الخارجية.

هذا العدد الغفير من الجنائز، التي لم تتكرر من قبل، فضلا عن الكم الكبير للمشيعين الذي أضفى على المكان جوا من الخشوع والسكينة والهيبة وتذكر الموت، وانعكس أثره على المصلين فضلًا على أهل وذوي الموتى، رحم الله الموتى واسكنهم فسيح جناته، وجميع موتى المسلمين، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.