تقرير يتوقع تقدم المملكة للمركز الـ13 ضمن أكبر اقتصاديات العالم في 2030

تواصل – الرياض:

توقَّع تقرير أعدته شركة ‘‘برايس ووتر هاوس كوبرز‘‘ إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، أن يتقدم اقتصاد المملكة للمركز الثالث عشر في قائمة أقوى اقتصادات العالم، وذلك بحلول عام 2030، مقارنة بالمركز العشرين حالياً.

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان: ‘‘نظرة ممتدة.. كيف سيتغير النظام المالي العالمي في عام 2050؟‘‘ رسما بيانيا أرفقه بالتقرير اعتلاء الاقتصاد الصيني المركز الأول عالمياً، وتراجع الأمريكي إلى الترتيب الثاني، وانضمام إندونيسيا والهند إلى الخمسة الكبار، بحسب صحيفة ‘‘مكة‘‘.

وعرض التقرير، توقعاته للمشهد الاقتصادي العالمي بين عامي 2030 و2050، حيث يستمر تراجع الولايات المتحدة لتحتل المركز الثالث عالمياً خلف الصين والهند.

ويحتل الاقتصاد الأمريكي، حالياً المركز الأول عالمياً يليه اقتصادات الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والهند، على الترتيب بينما تشغل السعودية المركز الـ20.