معارض سوري: نعوّل على «اجتماع الرياض» لتشكيل وفد موحد في جنيف

تواصل – وكالات:

كشف الائتلاف الوطني السوري، اليوم الجمعة، عن وجود محاولات من الدول الداعمة لنظام الأسد لحذف أو استئصال موضوع الانتقال السياسي والاقتصار على الدستور والانتخابات خلال مفاوضات جنيف المقررة في 20 نوفمبر الجاري.

وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف، نصر الحريري: ‘‘إن الاجتماع الموسع الذي ستعقده المعارضة في 10 و11 فبراير الجاري، في الرياض، سيركز على مناقشة الاستعدادات لمفاوضات جنيف المقررة في 20 الشهر الحالي، وتشكيل وفد موحد يمثل المعارضة في تلك المفاوضات‘‘، بحسب ‘‘الأناضول‘‘.

وأضاف الحريري، أن المعارضة ستشارك في مفاوضات جنيف وفق القرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن في 2015، الذي يتحدث عن تطبيق بيان جنيف1، و يتضمن برنامج زمني للمرحلة الانتقالية ابتداءً من الانتقال السياسي فصياغة دستور وصولاً إلى الانتخابات.

واعتبر، أن الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، المزمع عقدها في 20 الشهر الجاري، تختلف عن الجولات الماضية لأن روسيا تنخرط لأول مرة بشكل مباشر في العملية السياسية، معتبراً ان روسيا لا تلعب دور الضامن فقط وإنما المفاوض أيضاً، والفصائل لم تتفاوض مع النظام في أستانة وإنما مع روسيا.

ورأى عضو الهيئة السياسية للائتلاف، أنه من الأمور التي ستجعل الجولة الجديدة مختلفة هو انخراط تركيا أيضاً فيها بشكل مباشر، والتي تعتبر من الدول الهامة في دعم الثورة السورية.