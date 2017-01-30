تركيا.. إنقاذ طفلة يمنية أصيبت بشظايا في بطنها جراء قصف منزلها

تواصل ـ وكالات:

تماثلت الطفلة اليمنية جانا محمد، البالغة من العمر ثلاث سنوات، للشفاء في المستشفى الوطني بولاية أفيون قره حصار غربي تركيا، الذي أعاد إليها البسمة، بعد أصابتها بشظايا في بطنها إثر سقوط قذيفة على منزلهم في تعز، أسفرت عن مقتل شقيقها، وبتر يد والدتها.

وخضعت الطفلة لعمليتين جراحيتين في اليمن الذي يعاني من ضعف في الإمكانات الصحية في ظل الحرب، إلا أنها لم تستعد صحتها، وبدأ بطنها بالانتفاخ.

واستفادت الطفلة من اتفاقية مبرمة بين تركيا واليمن، وجاءت بموجبها مع دفعة من المرضى، إلى ولاية أفيون قره حصار، وأعرب والدها يعقوب محمد (28 عاما)، عن سعادته البالغة بتماثل طفلته للشفاء، وشكر كل من ساهم في معالجة ابنته.

وأكد الطبيب الجراح حسن طوران، أن جانا تماثلت للشفاء، واستعادة صحتها، مشيرا إلى أنها تنتظر الخروج من المستشفى والعودة إلى وطنها.