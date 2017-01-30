ماذا تعرف عن الحساسية المختلطة؟

تواصل – وكالات:

قالت الخبيرة الألمانية سونيا ليميل: ‘‘إن الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب اللقاح، غالباً ما يعانون أيضاً من حساسية تجاه أصناف معينة من الفواكه والخضراوات، وهو ما يعرف بالحساسية المختلطة‘‘.

وأوضحت ليميل، المتحدثة باسم الرابطة الألمانية لأطباء الحساسية والربو، أن مَن يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح شجرة البتولا أو البندق غالباً ما يعاني أيضاً من حساسية تجاه الفواكه ذات البذور أو النواة، مثل التفاح والكرز والكيوي والبرقوق والمشمش والكمثرى والمانجو والبندق واللوز النيء.

وأضافت ليميل، أن هذه الاستجابة التحسسية ترجع إلى تشابه مسببات الحساسية في حبوب اللقاح مع مثيلتها في الفواكه، مما يدفع جهاز المناعة إلى الخلط بينها، وتتمثل أعراض الحساسية في الشعور بوخز في الفم بعد تناول هذه الأطعمة.

وأشارت الخبيرة الألمانية، إلى أن الإصابة بالحساسية المختلطة تتوقف على مدى انتشار حبوب اللقاح في الهواء، حيث أنه من الممكن أن يعاني المريض من حساسية تجاه التفاح النيء في الربيع، بينما يمكنه تحمله في الخريف.

وحذرت ليميل المرضى من تجنب الأطعمة، التي تسببت في ظهور استجابة تحسسية ذات مرة، كي لا يحدث خلل بالتغذية المتوازنة المهمة للصحة. وبدلاً من ذلك ينبغي استشارة طبيب أو أخصائي تغذية لمعرفة كيف يمكن تحضير هذه المواد الغذائية بحيث يمكن تحملها، فعلى سبيل المثال يمكن للمرضى تحمل التفاح عند تسخينه أو في صورة كمبوت.