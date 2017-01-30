 «شرطة الرياض» تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار | صحيفة تواصل الالكترونية

«شرطة الرياض» تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار

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«شرطة الرياض» تطيح بأثيوبيين سلبا أموال مواطن في وضح النهار
العقيد فواز الميمان

 

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الجمعة، القبض على شخصين من الجنسية الأثيوبية في العقد الثالث من العمر، ويقيمان في المملكة بصفة غير نظامية، بتهمة سلب مواطن تحت تهديد السلاح في حي أشبيليا شرقي الرياض.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان صحفي: ‘‘إنه على الرغم من ندرة المعلومات فقد جرى تشكيل فريق بحث ميداني تم اختياره بعناية ليعمل على مدار الساعة في سبيل الوصول إلى الجناة، وبتوفيق من الله تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص وضبطه، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه‘‘.

وأضاف البيان: بتوفيق من الله تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص، وضبطه، وبسماع أقواله أقرَّ بما نسب إليه، وما لبث أن قام بالدلالة على شريكه الذي تم ضبطه في كمين محكم، وقاما مجتمعَين بالانتقال برفقة فريق البحث لموقع البلاغ، وإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة؛ فتم إيقافهما للتوسع في مناقشتهما بشكل عام، ومعرفة مدى ارتباطهما بقضايا السلب المقيدة ضد مجهول بشكل خاص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

وكان المتهمين اعتديا على أحد المواطنين بحي إشبيليا شرق العاصمة الرياض، في وضح النهار، وسلبا منه مبلغ يقدر بتسعة وثلاثين ألف ريال، كان بحوزته، وذلك بعد تهديده بسلاح أبيض من نوع ساطور، ثم فرا إلى جهة غير معلومة على متن سيارة من نوع هونداي مستأجرة بوثائق مزورة.

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٤ تعليقات

  1. بيض الله وجه اللي صدم أحد الجناة وهو اللي دل على شركائه الاثنين بعد التحقيق معه لأنهم كانوا ثلاثة الذين سلبوا المواطن العتيبي

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  2. بيض الله وجه اللي صدم احدهم وهو الذي دل على شركائه الاثنين الإخرين بعد التحقيق معه لأنهم كانوا ثلاثة الذي هاجموا المواطن

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  3. نشكر الله على توفيقه أولاً ثم نشكر الجهات المعنية على هذا الاجازوهذا ليس بغريب على رجال أمننا أعانهم الله

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