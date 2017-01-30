«الإسكان» تكشف حقيقة تأجيل تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفت وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مطالبة باستقاء المعلومات من القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة‘‘.

وقالت الوزارة عبر حساب ‘‘الأراضي البيضاء‘‘ على ‘‘تويتر‘‘: “لا صحة لما يتداول حول تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وبحسب الخطة المعتمد اتباعها، خلال الشهر المقبل سيتم إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لكلٍّ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام‘‘.