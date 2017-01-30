«الإسكان» تكشف حقيقة تأجيل تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:
نفت وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مطالبة باستقاء المعلومات من القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة‘‘.
وقالت الوزارة عبر حساب ‘‘الأراضي البيضاء‘‘ على ‘‘تويتر‘‘: “لا صحة لما يتداول حول تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وبحسب الخطة المعتمد اتباعها، خلال الشهر المقبل سيتم إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لكلٍّ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام‘‘.
متي تفي وزارة الاسكان بوعودها التي لم يتحقق منها شي بل كل يوم خبر وياتي بعده خبر يكذبه والمواطن ينتظر اسكن ووزير الاسكان باقي يفكر وله اكثر من سنه من تعيينه وزير للاسكان ولم يحقق سو الكلام عبر وسايل الاعلام وكل يوم نسمع خبر بدون تنفيذ بل ترويج لليشاعات التي لاتخدم المواطن