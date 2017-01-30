 «الإسكان» تكشف حقيقة تأجيل تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإسكان» تكشف حقيقة تأجيل تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء»

1
«الإسكان» تكشف حقيقة تأجيل تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفت وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مطالبة باستقاء المعلومات من القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة‘‘.

وقالت الوزارة عبر حساب ‘‘الأراضي البيضاء‘‘ على ‘‘تويتر‘‘: “لا صحة لما يتداول حول تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وبحسب الخطة المعتمد اتباعها، خلال الشهر المقبل سيتم إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لكلٍّ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام‘‘.

 

شاهد ايضا

مختصون يطالبون بتشجيع بناء المنازل الخشبية بدلا من الخرسانية

مختصون يطالبون بتشجيع بناء المنازل الخشبية بدلا من الخرسانية

معارض سوري: نعوّل على «اجتماع الرياض» لتشكيل وفد موحد في جنيف

معارض سوري: نعوّل على «اجتماع الرياض» لتشكيل وفد موحد في جنيف

فكرة وكيل بإحدى المدارس تتحول إلى «قواعد سلامة» لترحيل الطلاب

فكرة وكيل بإحدى المدارس تتحول إلى «قواعد سلامة» لترحيل الطلاب

الرياض.. الصلاة على 31 جنازة بعد الجمعة بجامع الراجحي (صورة)

الرياض.. الصلاة على 31 جنازة بعد الجمعة بجامع الراجحي (صورة)

١ تعليق

  1. متي تفي وزارة الاسكان بوعودها التي لم يتحقق منها شي بل كل يوم خبر وياتي بعده خبر يكذبه والمواطن ينتظر اسكن ووزير الاسكان باقي يفكر وله اكثر من سنه من تعيينه وزير للاسكان ولم يحقق سو الكلام عبر وسايل الاعلام وكل يوم نسمع خبر بدون تنفيذ بل ترويج لليشاعات التي لاتخدم المواطن

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>