الأمم المتحدة: السُّنة يمثلون أغلبية السكان في العراق بـ16 مليوناً

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن السنّة في العراق يمثلون غالبية السكان بواقع 16 مليون شخص، والشيعة تعدادهم 11 مليون مواطن.

وأظهرت إحصائية أجراها مكتب منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بغداد، أن نسبة السكان السنة في العراق تبلغ 58%، بينما تبلغ نسبة الشيعة 40%، وتظل 2% تحتوي المسيحيين واليهود، وبعض الأقليات الأخرى.

كان خبراء حذروا من مخطط تنفذه إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لإبادة أهل السنة لصالح الشيعة في العراق، مستدلة بإحصائية مقتل 9 آلاف عراقي سني في 2013، ومقتل 5081 عراقياً سنياً في أول 5 أشهر من 2014، ومقتل 2508 عراقيين سُنة في الفترة ما بين 8 إلى 20 يوليو 2014، ومقتل 10062 عراقياً سنياً في الفترة ما بين 1 سبتمبر إلى أواخر 2014.

ويحاول الشيعة في العراق في تروح إحصائيات مزيفة تزعم أنهم أغلبية في البلاد؛ نظراً لسيطرتهم على مقاليد الحكم بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 بالتنسيق مع إدارة جورج بوش، وبدعم من إيران.