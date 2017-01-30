فكرة وكيل بإحدى المدارس تتحول إلى «قواعد سلامة» لترحيل الطلاب

تواصل ـ سعود الخالد:

تحولت الفكرة التي طرحها وكيل إحدى المدارس الابتدائية والمتوسطة في الحبجية بمحافظة أحد المسارحة الأستاذ يحيى المطربي، بهدف تحقيق سلامة الطلاب في الترحيل المدرسي، تحولت إلى قواعد ذهبية للأمان داخل الحافلات المدرسية وأقرتها إدارة المدرسة وحثت الطلاب على الالتزام بها.

وتضمنت الفكرة إقامة مواقف خاصة بالحافلات المدرسية وتركيب سياج حديدي ذي فتحات مخصصة تنظم صعود الطلاب ونزولهم من وإلى حافلات النقل المدرسي.

وقدّمت جماعة النشاط الطلابي بالمدرسة، برنامجاً إذاعيا عن (قواعد الأمان الذهبية داخل الحافلات المدرسية) ووزعت مطويات ونشرات توعوية على طلاب المدرسة تشرح آداب ركوب الحافلة.

وشملت القواعد التي أقرتها إدارة المدرسة وحثت الطلاب على الالتزام بها:

1.الانتظام أثناء ركوب الحافلة (الواحد تلو الآخر).

2.المحافظة على نظافة الحافلة وعدم الأكل بها.

3.عدم الوقوف أو إصدار أصوات مزعجة داخل الحافلة.

4.احترام سائق الحافلة وعدم التحدث معه أو إشغاله أثناء القيادة.

5.عدم إخراج اليد أو الرأس من النوافذ.

6.الالتزام بالهدوء والحفاظ على أثاث الحافلة المدرسية وعدم العبث بمحتوياتها.

7.الالتزام بالمواعيد ونقاط التجمع التي يحددها سائق الحافلة أو إدارة المدرسة.