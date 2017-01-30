«جوجل» تتيح عرض محتوى الواقع الافتراضي «VR» عبر متصفحها

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة جوجل، عن قيامها بتوفير إمكانية عرض محتوى الواقع الافتراضي ‘‘VR‘‘ ضمن تطبيق متصفح كروم العامل على هواتف أندرويد الذكية الداعمة ضمنياً لمنصة حلم اليقظة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتوفر فيها مثل هذه الإمكانية ضمن نسخة رسمية من متصفح كروم.

وتعمل هذه النوعية من إمكانية تصفح محتوى الواقع الافتراضي، من خلال استعمال منصة الواقع الافتراضي الخاصة بشركة جوجل ‘‘Daydream View‘‘ مع هواتف بيكسل، كما يمكن حالياً للمستخدمين استكشاف مواقع الواقع الافتراضي بدون الحاجة إلى مثل هذه الأدوات.

وأشارت مديرة منتج جوجل، ميغان ليندسي، في تدوينة نشرتها: إلى أن رؤية محتوى الواقع الافتراضي يكون عبر أي هاتف أو حاسب سطح مكتب، حتى بدون وجود النظارة المخصصة والتفاعل من خلال أصابع اليد أو الفأرة، مضيفة، سوف تعمل جوجل خلال الأشهر القليلة المقبلة على توفير إمكانية عرض صفحات الواقع الافتراضي داخل نظارة جوجل ‘‘Cardboard‘‘.

وكانت تجربة الواقع الافتراضي عبر نظارتي ‘‘Cardboard‘‘ و‘‘Daydream View‘‘ مرتبطة ومقيدة إلى التطبيقات، إلا أن مثل هذه التجربة قادمة حالياً إلى شبكة الإنترنت ومن خلال متصفح جوجل كروم على وجه التحديد، والذي يمتلك أكثر من مليار مستخدم نشط على نظامي أندرويد وآي أو إس.