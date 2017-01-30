«عسيري»: «صالح» سيحاكم بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن

تواصل – الرياض:

قال المتحدث باسم التحالف العربي، مستشار وزير الدفاع، اللواء أحمد عسيري ‘‘إن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة الشرعية‘‘.

وأوضح عسيري، أن الحكومة الشرعية للبلاد هي من يتحمل المسؤولية عن مواطنيها، لهذا السبب سيخضع (صالح) للمحاكمة وفقاً للقوانين اليمنية، واصفاً الرئيس المخلوع، بأنه ينتمي لفئة المجرمين الذين نفذوا انقلاباً على السلطة.

وأضاف مستشار وزير الدفاع، أن التحالف العربي يعتبر جميع المجموعات التي دعمت الانقلاب كتلة واحدة، قادت اليمن إلى المأساة التي تمر بها البلاد حالياً، بحسب وكالة ‘‘سبوتنيك‘‘ الروسية.

وأكد عسيري، أن الحكومة اليمنية تسيطر حالياً على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، مشدداً على أنه لا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني.