«ماذا تريد من وزير التعليم؟» يتصدر «تويتر».. والطلاب: تقديم موعد الاختبارات

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

دشن معلمون وطلاب، وسماً تحت عنوان “#ماذا_تريد_من_وزير_التعليم”، طالبوا خلاله الدكتور أحمد العيسى، بتقديم موعد الاختبارات النهائية، وذلك بإلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولاً في المملكة على موقع ‘‘تويتر‘‘ ليحصد أكثر من 26 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتنوعت مطالب ومقترحات المشاركين عبر الوسم، ما بين مطالب عامة وتوصيات رأى أصحابها أنها ستسهم في تقدم العملية التعليمية كالاهتمام بشكل كبير بالمرحلة الابتدائية وذلك بإسنادها للمعلمين المتميزين لأنها هي أساس التعليم.

وطالب المشاركون في الوسم بالاهتمام بالمناهج وتحديثها خاصة منهج الوطنية وإضافة عاصفة الحزم وأسماء الشهداء ضمن منهج كتاب الوطنية، والنظر في المدارس الأهلية التي ترفع الرسوم الدراسية في كل عام، وتكثيف حصص القرآن بجميع المراحل حتى الجامعة.

وحث المشاركون الوزارة على الاهتمام بالمقاصف المدرسية التي من الممكن أن تسبب للطلاب والطالبات العديد من المشكلات الصحية، كالسمنة أو الإصابة بالسكري، خصوصاً التي تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات والمواد الحافظة.

وشملت المطالب والمقترحات التوسع في حركة النقل الخارجي أمام المعلمين والمعلمات المغتربين، إضافة إلى النقل المدرسي للمعلمات، كما طالب العديد من خريجي الجامعات بالتوظيف وإقفال بعض التخصصات بالجامعة التي ليس عليها طلب توظيف.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘: ‘‘الزملاء والزميلات مقترحاتكم وآراؤكم محل تقديرنا، والوزارة في هذا ملتزمة بخطة التقويم الدراسي لهذا العام‘‘.

وكانت وزارة التعليم، قد حسمت الاثنين الماضي، الجدل الدائر حول احتمال تقديم موعد الاختبارات مؤكدة الالتزام التامّ بخطة التقويم الدراسي.