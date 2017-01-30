الإطاحة بـ 7 وافدين حولة شقة سكنية مقرا لصيانة الجوالات بالرياض

تواصل – الرياض:

تمكنت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع مكتب العمل، من القبض على 7 وافدين حوّلوا شقةً سكنية مقراً لصيانة وبيع الجوالات في محاولة منهم للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات على المواطنين.

وذكرت الشرطة، أن ذلك جاء بناءً مع بلاغ احد المواطنين يفيد بوجود عمالة وافدة تمتهن صيانة الجوالات داخل شقة سكنية بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها الترحيل النهائي بحسب ‘‘الجزيرة‘‘.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المهندس طارق الزهراني، على استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة المنظّمة لسوق العمل.