 سيارات تتعرض لحوادث مفاجئة وانزلاقات غريبة في شارع بالرياض (الفيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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سيارات تتعرض لحوادث مفاجئة وانزلاقات غريبة في شارع بالرياض (الفيديو)

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تواصل- عبدالرحمن خالد:

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عدداً كبيراً من السيارات، وهي تنحرف عن الطريق أو يفقد سائقوها السيطرة عليها، بطريقة غريبة، وذلك في أحد شوارع الرياض دون معرفة سبب ذلك.

ورجح متداولوا المقطع، انحراف السيارات عن مسارها بهذا المكان بالتحديد لسوء نوعية الإسفلت المستخدم في رصف الطريق وعدم انبساط الطريق بشكل متساوٍ.

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