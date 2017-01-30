سيارات تتعرض لحوادث مفاجئة وانزلاقات غريبة في شارع بالرياض (الفيديو)

تواصل- عبدالرحمن خالد:
أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عدداً كبيراً من السيارات، وهي تنحرف عن الطريق أو يفقد سائقوها السيطرة عليها، بطريقة غريبة، وذلك في أحد شوارع الرياض دون معرفة سبب ذلك.
ورجح متداولوا المقطع، انحراف السيارات عن مسارها بهذا المكان بالتحديد لسوء نوعية الإسفلت المستخدم في رصف الطريق وعدم انبساط الطريق بشكل متساوٍ.
لاوالله الطريق هذا مسكون بالجن والله. اعلم
معقوله ماتشوفون المطب إللي عاللفة؟ مافيه أي شي غريب، سبب هاللي صار هالمطب اللي في لفة
من المطب وإنعطاف الخط المبالغ فيه