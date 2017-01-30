«التنمية العقارية» يوقف دفعات المستحقين

تواصل ـ الرياض:

أوقف صندوق التنمية العقارية، الدفعات المالية لأسماء المواطنين المستحقين التي تمت الموافقة عليها سابقا من أجل تطبيق الإجراءات والمعايير الجديدة للصندوق بحقهم، وذلك لتقليل المخاطر في عملية تعثر المقترضين في السداد، ما يعطل سير عمل الصندوق في عملية التمويل، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بأسواق الصكوك.

وقالت مصادر وفقا لـ‘‘الوطن‘‘: ‘‘إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إبلاغ المستحقين الذين تم إيقاف قروضهم بالاشتراطات الجديدة التي يتفاوت فيها حجم الإقراض لتصل إلى 500 ألف ريال، ما يعني أنه سيتم تغيير قيمة القروض للمستحقين بحسب معايير تتعلق بالراتب، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر، وسجل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ‘‘سمة‘‘ مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية يفيد بمستوى الدخل‘‘.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق أولى دفعات برنامج ‘‘سكني‘‘ الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداء من الشهر الجاري، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام.