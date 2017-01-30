«التنمية العقارية» يوقف دفعات المستحقين

تواصل ـ الرياض:
أوقف صندوق التنمية العقارية، الدفعات المالية لأسماء المواطنين المستحقين التي تمت الموافقة عليها سابقا من أجل تطبيق الإجراءات والمعايير الجديدة للصندوق بحقهم، وذلك لتقليل المخاطر في عملية تعثر المقترضين في السداد، ما يعطل سير عمل الصندوق في عملية التمويل، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بأسواق الصكوك.
وقالت مصادر وفقا لـ‘‘الوطن‘‘: ‘‘إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إبلاغ المستحقين الذين تم إيقاف قروضهم بالاشتراطات الجديدة التي يتفاوت فيها حجم الإقراض لتصل إلى 500 ألف ريال، ما يعني أنه سيتم تغيير قيمة القروض للمستحقين بحسب معايير تتعلق بالراتب، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر، وسجل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ‘‘سمة‘‘ مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية يفيد بمستوى الدخل‘‘.
وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق أولى دفعات برنامج ‘‘سكني‘‘ الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداء من الشهر الجاري، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام.
الله يرحم الملك عبدالله ويغفر له
صرنا لعبة للحقيل
الله لا يوفقهم ضيقوا على المسلمين بالأوامر الجديده
والعذر أقبح من ذنب يقول
وذلك لتقليل المخاطر في عملية تعثر المقترضين في السداد، ما يعطل سير عمل الصندوق في عملية التمويل
هي 1667قسط البنك العقاري واستقطاع من بنك تجاري
يعني قسط مضمون وخفيف على المواطن
واللي سواه الوزير انه بيسلم ارقاب المواطنين المقترضين من الصندوق للبنوك ويغرقون بالدِّين سنين طوال
ويساعد العقاريين على تصريف العقارات المتكدسه لديهم بعد النزول في العقار
2- كلنا نعرف إن القسط في البنوك ماراح يكون 1667بل اكثر على حسب راتب المقترض يعني من 2500 ريال وانت طالع
يعني في نظر الوزير المواطن يتعثر في 1667ريال بس يقدر يدفع اكثر من2500ريال بدون تعثر
في النهايه تكونت لدينا فكره عن الفكر الذي يدير الصندوق العقاري
الذي لايهمه مصلحة المواطن بقدر اهتمامه بمصلحة التجار والبنوك المحليه
فحسبي الله ونعم الوكيل
الله يرحم الملك عبد الله ويغفر له
الان عرفنا من هو عدو الشعب
حسبي الله ونعم الوكيل يا رب خذ روحه وروح كل مسئول فاسد
طاقيه لا تشره عليه 🤣🤣🤣