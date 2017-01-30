 «التنمية العقارية» يوقف دفعات المستحقين | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

متحدث «المرور»: 150 ريالاً غرامة عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة بعد هزائمه المتتالية.. زعيم المتمردين الحوثيين يهدد بحرق دبابات التحالف بـ«ولاعة»! (فيديو) إمارة مكة تبدأ تنفيذ أُولى مراحل نقل الزوار والمعتمرين بالحافلات سفارة المملكة بالفلبين تنفي إصابة مواطنين جراء زلزال «مينداناو» رئيسة التعليم الأهلي بجدة لـ«تواصل»: نُطالب بكاميرات مراقبة في دورات المياه والممرات بمدارس البنات السيطرة على حريق بمستودع دهانات في جدة (صور) السلطات الأمريكية تقبض على مئات المهاجرين في حملة أمنية أخفوها داخل حظائر دواجن.. الإطاحة بـ15 آسيوياً يُصنعون ويروجون «المسكر» في الرس (صور) «كفيف» يتزعم عصابة لتهريب المخدرات بالمدينة رداً على هاشتاق #اعتداء_زوج_على_زوجته_بالجنوب.. متحدث «التنمية الاجتماعية»: نتابع الحالة متحدث «التجارة» يرد على الأنباء المتداولة بشأن رفع الدعم عن الخبز قاتل المبتعث «النهدي» يزعم ارتكابه الجريمة دفاعاً عن النفس

«التنمية العقارية» يوقف دفعات المستحقين

5
«التنمية العقارية» يوقف دفعات المستحقين

تواصل ـ الرياض:

أوقف صندوق التنمية العقارية، الدفعات المالية لأسماء المواطنين المستحقين التي تمت الموافقة عليها سابقا من أجل تطبيق الإجراءات والمعايير الجديدة للصندوق بحقهم، وذلك لتقليل المخاطر في عملية تعثر المقترضين في السداد، ما يعطل سير عمل الصندوق في عملية التمويل، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بأسواق الصكوك.

وقالت مصادر وفقا لـ‘‘الوطن‘‘: ‘‘إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إبلاغ المستحقين الذين تم إيقاف قروضهم بالاشتراطات الجديدة التي يتفاوت فيها حجم الإقراض لتصل إلى 500 ألف ريال، ما يعني أنه سيتم تغيير قيمة القروض للمستحقين بحسب معايير تتعلق بالراتب، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر، وسجل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ‘‘سمة‘‘ مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية يفيد بمستوى الدخل‘‘.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق أولى دفعات برنامج ‘‘سكني‘‘ الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداء من الشهر الجاري، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام.

 

شاهد ايضا

متحدث «المرور»: 150 ريالاً غرامة عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة

متحدث «المرور»: 150 ريالاً غرامة عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة

إمارة مكة تبدأ تنفيذ أُولى مراحل نقل الزوار والمعتمرين بالحافلات

إمارة مكة تبدأ تنفيذ أُولى مراحل نقل الزوار والمعتمرين بالحافلات

سفارة المملكة بالفلبين تنفي إصابة مواطنين جراء زلزال «مينداناو»

سفارة المملكة بالفلبين تنفي إصابة مواطنين جراء زلزال «مينداناو»

رئيسة التعليم الأهلي بجدة لـ«تواصل»: نُطالب بكاميرات مراقبة في دورات المياه والممرات بمدارس البنات

رئيسة التعليم الأهلي بجدة لـ«تواصل»: نُطالب بكاميرات مراقبة في دورات المياه والممرات بمدارس البنات

٥ تعليقات

  3. الله لا يوفقهم ضيقوا على المسلمين بالأوامر الجديده
    والعذر أقبح من ذنب يقول
    وذلك لتقليل المخاطر في عملية تعثر المقترضين في السداد، ما يعطل سير عمل الصندوق في عملية التمويل

    هي 1667قسط البنك العقاري واستقطاع من بنك تجاري
    يعني قسط مضمون وخفيف على المواطن

    واللي سواه الوزير انه بيسلم ارقاب المواطنين المقترضين من الصندوق للبنوك ويغرقون بالدِّين سنين طوال
    ويساعد العقاريين على تصريف العقارات المتكدسه لديهم بعد النزول في العقار
    2- كلنا نعرف إن القسط في البنوك ماراح يكون 1667بل اكثر على حسب راتب المقترض يعني من 2500 ريال وانت طالع

    يعني في نظر الوزير المواطن يتعثر في 1667ريال بس يقدر يدفع اكثر من2500ريال بدون تعثر
    في النهايه تكونت لدينا فكره عن الفكر الذي يدير الصندوق العقاري
    الذي لايهمه مصلحة المواطن بقدر اهتمامه بمصلحة التجار والبنوك المحليه
    فحسبي الله ونعم الوكيل

    اضافة رد

  4. الله يرحم الملك عبد الله ويغفر له

    الان عرفنا من هو عدو الشعب

    حسبي الله ونعم الوكيل يا رب خذ روحه وروح كل مسئول فاسد

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>