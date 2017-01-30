بعد حادثة الاعتداء المسلح.. «التعليم» تحظر دخول جوالات الزوار للمدارس

تواصل – الرياض:

قررت وزارة التعليم، حظر دخول جوالات الزوار إلى المدارس، وإلزامهم بوضعها في صناديق الأمانات داخل صالات الاستقبال، وذلك ضمن خطة تجريبية في عدد من المدارس، بعدما سجل مكتب تعليم محافظة الداير حادثة اعتداء مسلح على منسوبيه، بحسب صحيفة ‘‘الوطن‘‘.

وتضمنت خطة الوزارة، ترتيب وصول الزائرين لمنسوبي المدرسة، ومعرفة خلو الزائر من الممنوعات، والتحقق من هويته، وتوثيق بياناته، ومنح الزائرين بطاقات استقبال بلاغات الحارس، والاحتفاظ بالجوال والكاميرات، ومراقبة بوابة المدرسة الخارجية بالكاميرات.