 الجوف.. بلدية أبو عجرم تتفاعل مع الدفاع المدني لردم مواقع برية تشكل خطورة | صحيفة تواصل الالكترونية

الجوف.. بلدية أبو عجرم تتفاعل مع الدفاع المدني لردم مواقع برية تشكل خطورة

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الجوف.. بلدية أبو عجرم تتفاعل مع الدفاع المدني لردم مواقع برية تشكل خطورة

تواصل- أحمد الرمال:

بناءً على توجيهات سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد عمر بن عبدالله البيز، بأن يتم العمل مع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الأهلية لردم تجويف شعيب غرايس بعد البلاغ المقدم من أحد المواطنين عن وجود تجويف أرضي ” خفس أرضي ” بشعيب غرايس شمال غرب مركز أبو عجرم وعددها 2.

وبمتابعة مدير الدفاع المدني بدومة الجندل العقيد رياض بن عبدالرحمن الحسن وقف المختصين من رجال الدفاع المدني على الموقع اتضح ما يلي:

– يبعد عن مركز أبو عجرم مسافة 40 كلم باتجاه الشمال للغرب وفق الأحداثيات (E039.12.383-N30.160.57)

– المنطقة المحيطة بالتجويف معرضه للانهيار

– التجويف شبه دائري يتراوح قطره من 6 م إلى 4 م وبعمق 10 م تقريباً.

– فوهتهما مستوية مع الأرض ويصعب رؤيتهما من مسافة بعيده.

وحيث إن الموقع يشكل خطورة على مرتادي المنطقة خصوصاً أنها منطقة رحلات برية ورعي وعلى خطوط مستعمله من قبل المواطنين تم التنسيق مع فرع وزارة الزراعة بالمحافظة وبلدية أبو عجرم، وقد قامت بلدية أبو عجرم مشكورة بردم وعمل حواجز حولها وذلك بمتابعة رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالجوف إلى توخي الحيطة والحذر في الطلعات البرية، وأخذ حقيبة الإسعافات الأولية، والتبليغ عن أي ضرر قد يلحق بالإنسان، داعياً الله السلامة للجميع.

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