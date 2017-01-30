7 فوائد مذهلة تدفعك لأكل المزيد من الحمضيات

تواصل- وكالات:

توفر الحمضيات كمية كبيرة من فيتامين “سي” للجسم ويساعد ذلك على تحسين امتصاص الحديد، وتتضمن قائمة الحمضيات البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت.

ويقول الأطباء إن أكلها ضروري خلال فصل الشتاء وموسم البرد والإنفلونزا، ولما لها من فوائد عديدة أخرى، سنذكرها في الآتي:

1- صحة القلب:

تحتوي الحمضيات بشكل عام على مضادات للأكسدة تحافظ على صحة القلب، وتمتاز مضادات الأكسدة الموجودة في الجريب فروت بأنها تقلل الكولسترول الضار. كذلك يعتبر فيتامين “سي” من أهم الفيتامينات لصحة القلب.

2- السكر:

تمتاز الحمضيات بأنها لا تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل كبير أو مفاجئ، لذلك هي من أفضل الفواكه لمرضى السكري.

3- البرد:

يساعد أكل الحمضيات على تخفيف أعراض البرد وتقصير فترة العدوى بفضل فيتامين “سي” الذي يقوّي مناعة الجسم.

4- البوتاسيوم:

يقوم البوتاسيوم بوظيفة مهمة وهي تخفيف تأثير مستويات الملح الزائدة في الطعام، كما أنه يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتعتبر الحمضيات من أفضل المصادر الغذائية للبوتاسيوم.

5- امتصاص الحديد

توفر الحمضيات كمية كبيرة من فيتامين “سي” للجسم ويساعد ذلك على تحسين امتصاص الحديد.

6- الترطيب:

يشكّل الماء 87 بالمائة من محتوى البرتقال، و88 بالمائة من محتوى الجريب فروت، لذا تعتبر الفواكه الحمضية من مصادر ترطيب الجسم.

7- الرشاقة

يساعد أكل عدة حبات من البرتقال واليوسفي يومياً على تخفيف الوزن. تمتاز الحمضيات بمستوى السكر المنخفض، والألياف التي تعزّز الشبع وتسهّل الإخراج.