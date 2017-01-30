محكمة أمريكية تعلق نهائياً قرار «حظر المسلمين».. وترامب غاضب

تواصل- وكالات:

أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب، ما يشكل إحراجاً للرئيس الأمريكي الذي وعد بأن يواصل الدفاع أمام القضاء عن مرسومه الذي جعل منه أحد الوعود الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية.

وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار اتخذوه بالإجماع أن الطعن الذي تقدم به البيت الأبيض “مرفوض”، مشددين على ضرورة حماية “المصلحة العامة”، بحسب “فرانس برس”.

وخلص القضاة في قرارهم الذي كان متوقعاً، إلى أن الإدارة الأمريكية لم تبرهن أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر بعد قليل من إعلان هذا القرار “سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!”. ولاحقاً وصف في حديثه إلى صحافيين، قرار المحكمة بأنه “سياسي”، وقال “هذا فقط قرار صدر للتو، لكننا سنكسب القضية” بحسب ما نقلت شبكة “إن بي سي”.

وأكد القضاة وليام كنبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند أيضاً أن الإدارة الأميركية “لم تقدم دليلاً على أن أجنبياً (متحدراً) من إحدى تلك البلدان قد ارتكب هجوماً في الولايات المتحدة” في السابق”.

وقال حاكم واشنطن جاي انسلي الذي رفع قضية تطعن في مرسوم ترامب “لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس”.

ورحب النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون بـ”انتصار كامل”، مضيفاً أن “على الرئيس سحب مرسومه” الذي اعتبر أنه “خاطئ ومتسرع وخطير”.