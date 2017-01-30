«حساب المواطن» يشدد على الإفصاح عن العوائد السنوية

تواصل- الرياض:

قال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد ‏العصيمي، إن العوائد السنوية تُعد من أشكال وأنواع الدخل السنوي التي يجب أن يفصح عنها المسجلون في برنامج حساب المواطن، وذلك من أجل تعزيز مبدأ نزاهة المعلومات والبيانات.

وأشار العصيمي إلى أن جميع أبناء الوطن على قدر عالٍ من الصدق والثقة والأمانة، في التعاون مع الجهات الحكومية، وكذلك استغلال الفرصة الجيدة والمتاحة لهم لتسجيل كافة بياناتهم ومعلوماتهم في منصة إلكترونية بطريقة سهلة ومبسطة، بحسب “عكاظ”.

وشدد على أهمية الإفصاح عن جميع مصادر الدخل للمستفيدين دون استثناء، مبينا أنه يتم التحقق من دخل المستفيدين من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات ومقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.