لزيادة تدفق التحويلات.. بنجلاديش تسمح لـ3 بنوك بفتح فروع في المملكة

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سمح البنك المركزي البنجلاديشي، لـ 3 بنوك بفتح فروع لها في مكة وجدة والرياض بالمملكة بهدف مساعدة عمالتها على إرسال أموالهم لبلادهم بسهولة عبر القنوات المصرفية.

وقدّمت البنوك الـ3 طلباتها لمؤسسة النقد العربي للحصول على تصاريح العمل بالمملكة، والتي تُعد المرة الأولى التي تقدّم فيها بنجلاديش خدمات مصرفية مباشرة لـ 2.8 مليون بنجلاديشي في المملكة التي تُعتبر أكبر وجهة لعمالتها، بحسب صحيفة “ذا ديلي ستار” البنجلاديشية.

وكانت حكومة المملكة قد سمحت مؤخراً للبنوك البنجلاديشية بفتح فروع لها في المملكة استجابة لطلب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة خلال زيارتها للمملكة في يونيو الماضي.