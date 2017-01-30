«البيئة» تحظر تدريب «الغوص» للنساء من قبل رجال

تواصل – سعود الخالد:

أصدر قسم الغوص التابع لإدارة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، تعميما يحظر على مراكز التدريب والشواطئ والمنتجعات، السماح بتدريب رياضة الغوص من قبل المدربين للنساء أو من قبل المدربات للرجال.

وتوعد قسم الغوص، في تعميم له، المخالفين بتطبيق أقصى العقوبات حسب اللوائح والأنظمة المتبعة لديه، والتي قد تصل إلى إلغاء تصريح مزاولة النشاط.

وأوضح القسم أن هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة للأنظمة المتبعة لهواية الغوص ومخالف لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. يذكر أن مركز شرطة أبحر بمحافظة جدة، قد ضبط في وقت سابق امرأة ظهرت برفقة مدرب وهو يعلمها رياضة الغوص في البحر، الأمر الذي استدعى إصدار تعميم يحظر تلك المخالفات.