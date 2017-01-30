شبكة أمريكية: السعودية تُضحي لإنجاح اتفاق «أوبك» بشأن تقليص إنتاج النفط

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ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن أعضاء منظمة “أوبك” ملتزمون باتفاق تقليص الإنتاج النفطي، إلا أن المملكة تتحمّل الجزء الأكبر لتعويض أي خلل من باقي المنتجين في المنظمة، مُضيفةً أن التزامات الأعضاء لم تكن متساوية، فبعض الدول وخاصة المملكة والكويت وأنجولا كانوا أكثر التزاما بشكل يعوّض تدني التزام أعضاء آخرين.

ورأت الشبكة، أن اتفاق “أوبك” العام الماضي يتطلّب قيام 10 دول أعضاء بتقليص إنتاجها بشكل جماعي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من يناير الماضي، لافتةً إلى أن أعضاء المنظمة حققوا 91% من نسبة خفض الإنتاج المطلوبة الشهر المُنصرم أو ما يعادل 1.14 مليون برميل يوميا، وذلك بحسب أحد مراكز الأبحاث العالمية.

وذكرت الشبكة، أن المملكة أنتجت 9.98 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وهو مستوى أقلّ من النسبة المخصّصة لها البالغة 10.06 ملايين برميل، في وقت تنتج فيه دول أخرى مثل الجزائر وفنزويلا والعراق أكثر من الحصة المقررة لهم.

ونقلت الشبكة عن المُتخصّص في شؤون “أوبك” بمركز أبحاث S&P Global Platts “هيرمان وانج”، أن المملكة تتحمّل العبء الأكبر من هذه التخفيضات، ويبقى السؤال عن مدى قدرة المملكة على الاستمرار في ذلك إذا استمرّ بعض الأعضاء في عدم الالتزام بشكل كامل بنسبة التخفيض المتفق عليها.