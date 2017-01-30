«القصبي»: نُعوّل على الغرف التجارية لِمُعالجة تحديات قطاع الأعمال

تواصل – واس:

عدّ وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، الغرف التجارية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية السعودية، مؤكداً على شراكتها لإيجاد أفضل السبل والحلول للقضاء على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، وحثها على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة ، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معاليه بقطاع الأعمال مساء اليوم بغرفة جدة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة والقادة التنفيذيين وأصحاب الاعمال ورواد ورائدات الأعمال ، الذين طرحوا بدورهم التحديات التي تواجه مختلف قطاعات الأعمال، واستمعوا إلى أبرز الحلول التي يمكن أن تقدمها الوزارة في المرحلتين الحالية والمستقبلية، حيث حرص معاليه على اطلاع أصحاب الاعمال على جهود الوزارة في الفترة الماضية والهادفة لتعزيز دور الاقتصاد ، وتعظيم فرصة للوقوف في مصاف الاقتصادات الكبرى في العالم.

وبحث معاليه خلال اللقاء التجارة الالكترونية ووضع التشريعات اللازمة لها، مؤكداً ضرورة أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في التنافسية على مستوى العالم والعمل بمفهوم الامتياز التجاري ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة إضافة لتسريع الاجراءات بالتواكب مع برنامج التحول الوطني.

وثمن الدكتور القصبي الجهود الكبيرة التي تقوم بها غرفة جدة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مدار عقود من الزمن، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع جميع الغرف السعودية لابراز القدرات الإبداعية لشباب وشابات الأعمال وتطوير مشاريعهم، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه شاهد الكثير من المشروعات الرائدة التي تدعو للفخر والاعتزاز حيث تحتضن فرص عمل واعدة للشباب السعودي وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة.