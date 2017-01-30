‫«صحيفة هندية» تحتفي بتنازل مُستشفى في الرياض عن فاتورة علاج وافديْن‬

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احتفت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، بالموقف الكريم والنبيل الذي بدر من إحدى مستشفيات المملكة في الرياض بإعفائها وافدين فقيرين من الهند من فاتورة علاجهما البالغة 10 ملايين روبية “560 ألف ريال سعودي” بعد عجز أسرتيهما عن سدادها.

وقالت “الصحيفة”: إنّ أفراد أسرة مجدي أبو بكر ـ 40 عاما ـ، الذي كان في غيبوبة لأكثر من 9 أشهر بالمستشفى سيتمكنون أخيرا من رؤيته، وسيعود إلى بلاده ونقله إلى إحدى المستشفيات الهندية بفضل بر وإحسان إحدى مستشفيات العاصمة السعودية.

وأضافت “الصحيفة”، أن الأسرة بذلت كل الجهود لإقناع سفارة الهند بالمملكة لمساعدتهم، لكن الأسرة لم تتمكّن من رؤية “أبو بكر” أو دفع الفاتورة.

وذكرت أن “أبو بكر” يعمل ساعِ لدى شركة في الرياض، وتعرّض لغيبوبة بعد حادثة على الطريق، وتواصلت الأسرة مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، إلا أن جهودها لم تأت بالنتائج المرجوة.

ونقلت “الصحيفة” عن الدكتور “وسيم” الذي ينسّق عودة “أبو بكر” للهند، أنه وبعد فشل الجهود الأخرى، أخبرهم الرئيس التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بإمكانية نقله للهند دون دفع فاتورة العلاج، وأن المستشفى قرّرت التنازل عن فاتورة العلاج بعد رؤية جهود مسلمي الهند في الرياض.

وكشفت “الصحيفة” أن المستشفى مستعدة أيضا للتنازل عن فاتورة علاج مريض آخر يدعى “محمد إكمال” الذي دخل في غيبوبة منذ ما يقرب من 7 أشهر.