المدينة.. استياء أهالي «المسيجيد» لتعثر مشروع «الدفاع المدني» منذ 10 سنوات (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

أبدى سكان مركز المسيجيد غرب منطقة المدينة المنورة استياءهم؛ بسبب توقف العمل في إنشاء مبنى الدفاع المدني في بلدتهم، بعد أن تم إنجاز جزء كبير منه قبل عشر سنوات، وكان ومن المفترض أن يُسلَّم عام ١٤٢٨هـ.

وتساءل عدد من أهالي المركز والقرى التابعة له عن أسباب تعثر المشروع والتأخير والإهمال الحاصل لأكثر من عشر سنوات، حيث بُدئ العمل في إنشائه عام ١٤٢٦هـ ولم يتم إنجازه حتى الآن.

وأكَّد المواطن عبدالله الحربي، أن العمل متوقف منذ 10 سنوات في المبنى دون أسباب معروفة، مبيناً أن المشاريع التي تنشأ وتتعثر تكبد ميزانية الدولة خسائرَ كبيرة، مطالباً باستكمال المبنى ومحاسبة المتخاذلين؛ نظراً لحاجة المركز الماسة إلى مبنى دفاع مدني.

الجدير بالذكر أن مركز المسيجيد يخدم العديد من القرى، منها: القاحة، والشفية، وبئر الغنم، وغيرها من القرى، كما يخدم جزءاً من طريق المدينة المنورة ينبع السريع.