أمير الرياض يزور المقدم «هقشة» مُصاب حادث الموكب (فيديو)

تواصل – الرياض:

زار أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الخميس، المقدم تركي بن عايض بن هقشة، الذي أُصيب في حادث ظهر اليوم في موكب زيارة الأمير لمحافظة وادي الدواسر.

وأظهر مقطع فيديو متداول حضور أمير الرياض للمستشفى للاطمئنان على صحة المقدم هشقة، الذي كان يرقد على السرير بيد مثبتة في رباط، متمنياً له الصحة وعاجل الشفاء.

وكان المقدم هقشة قد تعرَّض لحادث إثر تصادم عِدَّة سيارات خلف موكب أمير الرياض فيصل بن بندر أثناء زيارته محافظة وادي الدواسر؛ مما أدى إلى تعرُّض رَجُلَيْ أمن لإصابات طفيفة وتضرُّر عدد من المركبات.

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