«حماس»: سنقصف جميع المدن الصهيونية حال المواجهة مع الاحتلال

تواصل – وكالات:

يبدو أن تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الصهيوني تشير إلى احتمال اندلاع مواجهة قريبة في قطاع غزة، حسبما ألمح وزير صهيوني في حكومة نتنياهو أمس الخميس.

وقال “يوآب جالانت” وزير البناء والاستيطان الصهيوني: إنه تم ضرب قدرة حماس على إنشاء الأنفاق، “ونحن نقترب لنقطة قد تكون فيها حماس فاقدة لممتلكاتها، وهذا أمر من المحتمل أن يؤدي بها إلى الانفجار، وعلينا البقاء على أهبة الاستعداد ووضع اليد على الزناد” – حسب تعبيره -.

ونشرت حركة المقاومة الإسلامية حماس فيديو جديداً، تعهدت خلاله بالرد على العدوان الصهيوني، وهددت بقصف يشمل جميع المدن الصهيونية؛ ردّاً على القصف الذي شنته طائرات صهيونية على غزة مطلع الأسبوع الجاري.