 قبول 730 متدرباً جديداً بـ«تقنية جازان» وفروعها | صحيفة تواصل الالكترونية

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قبول 730 متدرباً جديداً بـ«تقنية جازان» وفروعها

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قبول 730 متدرباً جديداً بـ«تقنية جازان» وفروعها

تواصل – واس:

أنهت الكلية التقنية بمنطقة جازان خلال الفترة الماضية، أعمال قبول ( 730 ) متدرباً مستجداً في جميع التخصصات التقنية بالكلية وفروعها بالعارضة والعيدابي والداير، للفصل التدريبي الثاني من هذا العام.

وأوضح عميد الكلية التقنية بمنطقة جازان موسى بن حمد الأمير، أن جميع المتدربين المستجدين والمستمرين باشروا تدريبهم بالكلية وفروعها اعتباراً من الأحد الماضي، مشيراً إلى أن وكالة خدمات المتدربين بالكلية أقامت برنامجاً لمدة ثلاثة أيام، لتهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم بنظام التدريب بالكلية وأنظمتها وخدماتهم وأنشطتها إضافة إلى حقوق وواجبات المتدرب.

وأفاد بأن الكلية التقنية استوعبت ( 500 ) متدرب مستجد للفصل التدريبي إضافة إلى ما يقارب ( 230 ) متدرباً مستجداً بفروع الكلية، بزيادة في الطاقة الاستيعابية، مقارنة بالفصول السابقة تحقيقاً لتطلعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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