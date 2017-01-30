 خلال 5 أشهر.. 33 شركة جديدة لمستثمرين سعوديين في تركيا | صحيفة تواصل الالكترونية

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خلال 5 أشهر.. 33 شركة جديدة لمستثمرين سعوديين في تركيا

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خلال 5 أشهر.. 33 شركة جديدة لمستثمرين سعوديين في تركيا

تواصل – وكالات:

رفعت 33 شركة مسجلة باسم مستثمرين سعوديين في تركيا، منذ بداية العام الجاري، إجمالي عدد الشركات السعودية إلى 940 شركة.

وأكد مصطفى كوكصو؛ كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية: أن ارتفاع عدد شركات ذلك النوع في بلاده إلى 940 شركة؛ يدل على نمو استثمارات المملكة المطَّرد في تركيا.

وأوضح كوكصو: أنه بعد منح حق التملك للمستثمرين في تركيا 2011، ارتفعت أعداد شركات السعوديين من 11 شركة إلى 907 شركات في 2016، لتواصل نموها في 2017 بواقع 33 شركة جديدة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأشار إلى أن استثمارات شركات المملكة في تركيا نمت في العديد من القطاعات، وتوسعت في مجالات جديدة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المحلي والتركي يعيشان حالة من النمو السريع خلال السنوات الأخيرة.

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