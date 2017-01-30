 شرطة الرياض تنفي وجود شبهة جنائية وراء سقوط خادمة مغربية بمنزل كفيلها | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض تنفي وجود شبهة جنائية وراء سقوط خادمة مغربية بمنزل كفيلها

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شرطة الرياض تنفي وجود شبهة جنائية وراء سقوط خادمة مغربية بمنزل كفيلها

 

تواصل – خالد العبدالله:

أكدت شرطة منطقة الرياض، أنها باشرت حادثة سقوط وافدة مغربية داخل منزل كفيلها، وتم نقلها لمدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، في بيان له اليوم، أنه إشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل الاعلام عن تعرض وافدة مغربية الجنسية في العقد الثالث من العمر لحادثة سقوط داخل منزل مكفولها بالعاصمة الرياض، مما استدعى نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج اللازم، وعليه فقد باشرت الجهات المختصه إجراءات ضبط البلاغ و رفع الآثار من مسرح الحادث، وسماع أقوالها بحضور مندوب سفارة بلادها لمعرفة دوافع تصرفها لعدم وجود الشبهة الجنائية.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الحالة الصحية للوافدة المغربية مستقرة -ولله الحمد-، وجاري تقديم كافة الخدمات الإنسانية لها حتى يتم استكمال كافة الإجراءات النظامية، وناشد الجميع بالبعد عن مصادر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة.

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