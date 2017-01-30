 الذهب يستقر قُرب أعلى مستوى خلال 3 أشهر | صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يستقر قُرب أعلى مستوى خلال 3 أشهر

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الذهب يستقر قُرب أعلى مستوى خلال 3 أشهر

تواصل – وكالات:

استقر الذهب، اليوم الخميس، بالقرب من أعلى مستوى خلال 3 أشهر؛ نتيجة لحالة الترقب السياسي في أوروبا والولايات المتحدة التي عزَّزت الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب 0.1% إلى 1239.86 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 11:22 بتوقيت “جرينتش”، بعد بلوغ أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1244.67 نقطة في الجلسة السابقة، فيما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1241.70 دولار للأوقية، وارتفع الذهب 1.7% في الأسبوع الجاري.

ودفع تصاعد الترقب السياسي في أوروبا المستثمرين في الخارج للإقبال على شراء سندات الخزانة الأمريكية؛ مما أدى لانخفاض العائد عليها وقلَّل تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، بحسب “رويترز”.

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